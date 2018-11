SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Persija Vs Sriwijaya FC Via Live Indosiar Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG link live streaming Indosiar - live streaming Persija Jakarta vs Sriwijaya FC. Pertandingan Persija Jakarta vs Sriwijaya FC merupakan laga lanjutan Liga 1 Pekan 32 pada Sabtu (24/11/2018) pukul 15.30 WIB.

Link live streaming Indosiar laga Persija Jakarta vs Sriwijaya FC juga bisa disaksikan via Vidio.com. (link live streaming Indosiar Persija Jakarta vs Sriwijaya FC ada di akhir berita).

Laga Persija Jakarta vs Sriwijaya FC (live) Indosiar akan dihelat di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Saat ini Persija berada diurutan kedua papan klasemen sementara Liga 1 2018 dengan mengantongi 53 poin.

Baca: Hasil Arema FC vs Barito Putera : Skor Babak Pertama 2-0, Dominasi Singo Edan

Baca: Gisella Anastasia dan Gading Marten di Luar Negeri, Ini Kabar Terbaru Gempita Nora Marten

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 13 di RCTI - MNC TV Sabtu Malam Ini, Tottenham vs Chelsea

Baca: Jadwal Siaran Langsung Semifinal Liga 2 TV One, Persita vs Semen Padang - Kalteng Putra vs PSS

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Malam Ini, Tottenham vs Chelsea, MU vs Palace

Baca: Download di Sini Contoh Soal Tes SKB CPNS 2018 Untuk Formasi Guru Hingga Tenaga Kesehatan

Sedangkan, Sriwijaya FC berada di urutan ke 15 dengan raihan 36 poin.

Pada laga big match ini, tim berjuluk Macan Kemayoran itu wajib menang agar berpeluang untuk menyabet gelar juara Liga 1 2018.

Persija membutuhkan hasil positif demi persaingan gelar juara, sementara Sriwijaya ingin menghindari ancaman degradasi.

Pelatih Persija, Stefano Cugurra memastikan bahwa kedua tim akan bermain terbuka karena sama-sama membutuhkan poin.

"Posisi Sriwijaya masih kurang untuk menghindari zona degradasi, sementara Persija di atas, nomor 2," kata Stefano Cugurra yang dikutip dari Sripoku.com, Jumat (23/11/2018).

"Dua tim pasti main terbuka, siapa yang datang (suporter) pasti senang. Yang penting kami kerja keras buat mendapat hasil maksimal," ujarnya.