Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 13 di RCTI - MNC TV Sabtu Malam Ini, Tottenham vs Chelsea

Jadwal Tottenham vs Chelsea Live RCTI Liga Inggris Pekan 13

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris Pekan 13 di RCTI dan MNC TV akan menyajikan dua pertandingan menarik, di antaranya Manchester United vs Crystal Palace dan Tottenham Hotspur vs Chelsea.

Siaran langsung dan live streaming Liga Inggris sejumlah laga akan ditayangkan live di RCTI atau MNCTV.

Adapun jadwal Liga Inggris Manchester United vs Crystal Palace Live MNC TV dan Beinsport 3 yang akan digelar pada Sabtu (24/11/2018) pukul 22.00 WIB. Sedangkan derby London antara Tottenham Hotspur vs Chelsea Live Beinsports 1 yang akan dihelat pada Minggu (25/11/2018) pukul 00.30 WIB.

Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, berbicara blak-blakan mengenai kekurangan tim yang ia asuh saat ini.

Maurizio Sarri merasakan kekurangan ini pada dua laga terakhir Chelsea yang sulit mereka menangi.

"Masalahnya ada pada mentalitas kami. Kami memiliki masalah dalam cara pendekatan terhadap pertandingan dalam tiga laga terakhir," ujar Sarri seperti dilansir dari Four Four Two melalui bolasport.com.

"Kami harus lebih berhati-hati dan fokus menyelesaikan masalah ini," tutur Sarri.

Aspek lain seperti fisik sedang tak bermasalah menurut Sarri. Begitu dengan aspek taktik yang menurut Sarri juga masih berjalan dengan baik.

Namun Chelsea memang kesulitan memulai laga akhir-akhir ini.

Chelsea di bawah asuhan Maurizio Sarri sebetulnya belum terkalahkan di Liga Inggris. Akan tetapi, hasil dalam dua laga terakhir membuat Sarri merasa Chelsea tak lagi superior atas lawan-lawannya.