BANJARMASINPOST.CO.ID, WASHINGTON DC - Fakta Mantan Presiden AS George HW Bush yang Meninggal Dunia, "Read My Lips, No New Taxes.

Mantan Presiden AS George HW Bush meninggal dunia, Jumat (30/11/2018) waktu Amerika Serikat.

Presiden ke-41 AS George Bush wafat pada usia 94 tahun dan meninggalkan kesan mendalam bagi rakyat Amerika Serikat selama dia memimpin negeri Paman Sam.

Mantan Presiden AS George HW Bush terkenal pula dengan kata-kata "Read My Lips, No New Taxes saat dia memimpin AS.

Banjarmasinpost.co.id mengutip kompas.com, Sabtu (1/12/2018), George Bush Senior memimpin AS pada periode 1989 hingga 1993.

Saat itu, dunia menghadapi dinamika politik terbesar di akhir Perang Dingin.

Dari Tembok Berlin runtuh yang dilanjutkan dengan bubarnya Uni Soviet pada 26 Desember 1999.

Membuat AS menjadi satu-satunya negara adikuasa dunia saat itu.

Mantan Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) ini hanya memimpin satu periode karena harus mengakui kekalahan dari jagoan Partai Demokrat, Bill Clinton.

Meski begitu, kiprahnya melahirkan dinasti politik baru, yakni dua putranya menjadi pemimpin baik di level negara maupun negara bagian.