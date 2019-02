Reaksi Unik Cut Tari Saat Mantan Ariel NOAH, Shopia Latjuba Ditanya Soal Pria Impiannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Reaksi unik diperlihatkan Cut Tari saat mantan kekasih Ariel NOAH, Sophia Latjuba ditanya soal pria impiannya.

Ya, Pemain Film yang juga mantan kekasih Ariel NOAH, Sophia Latjuba menjadi bintang tamu pada acara The Ok Show pada Rabu (13/02/2019). Pada acara yang dipandu Okky Lukman itu, sang host yang ditemani Cut Tari.

Dalam acaranya itu, di depan Cut Tari yang pernah berkasus dengan Ariel NOAH, Okky Lukman menanyakan soal hubungan asmara Sophia Latjuba.

Fakta bahwa Shopia Latjuba yang beberapa waktu lalu menjalin kasih dengan Ariel Noah, turut membuat Okky Lukman dan Cut Tari penasaran.

Baca: Pinta Unik Irish Bella ke Ammar Zoni Terkait Ranty Maria di Pertunangan, Reaksi Giorgino Abraham?

Baca: Benarkah Ahok BTP Nikahi Puput Nastiti Devi karena Pemintaan Ibunya? Sang Adik, Fifi Lety Buka Suara

Baca: Nama dan Penampakan Wajah Putri Raisa Andriana dan Hamish Daud Terungkap, Mirip sang Ayah?

Baca: Harapan Ayah Ayu Ting Ting Saat Anaknya Dikabarkan Dekat Pria Turki, Abdul Rozak: Yang Penting Setia

Shopia Latjuba sebelumnya sempat ditanyai seputar kehidupan pribadi serta karirnya oleh Cut Tari dan Okky Lukman.

Pada satu segmen, Shopia Latjuba mendapatkan pertanyaan dengan jawaban yes or no (ya atau tidak) perihal para pria yang pernah mengisi hati ibu dari dua anak ini.

Mula-mula Okky Lukman menanyakan tentang selera pria Sophia, apakah dia lebih menyukai pria bule atau pria Indonesia.

Seperti diketahui, Shopia sendiri pernah menjalin hubungan dengan pria lokal dan seorang pria berkebangsaan Amerika.

"Pria internasional apa lokal?," tanya Okky penasaran. Saat itu Sophia hanya tertawa menanggapi pertanyaan tersebut.

"Jadi kenapa suka pria lokal? Lebih menyatu dengan budayanya Shopia Latjuba," sekali lagi Okky bertanya karena Shopia masih tertawa mendengar pertanyaan tersebut.

Tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Cut Tari menyeletuk.