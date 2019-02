Reaksi Verrell Bramasta Lihat Natasha Wilona Dirayu Hotman Paris Hutapea di Atas Lamborghini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Reaksi ditunjukkan Verrell Bramasta melihat Hotman Paris Hutapea merayu Nastasha Wilona di atas Lamborghini. Teman Ammar Zoni dan Irish Bella itu bilang pasrah.

Beberapa waktu lalu, Hotman Paris sempat 'berduaan' dengan seorang aktris muda, Natasha Wilona, yang datang menjadi bintang tamu untuk vlognya, Hotman Paris Official.

Kekasih Verrell Bramasta, Natasha Wilona itu berjalan bersama Hotman Paris di kawasan Pantai Ancol, untuk urusan membuat kolaborasi vlog.

Tahu pacarnya pergi bersama Hotman Paris, Verrell Bramasta pun memberi tanggapan lewat vlog yang ia unggah di kanal Youtube VRL Bramasta, Senin (18/2/2019).

Baca: Syahrini Minta Restu Ibu, Aisyahrani Buka Suara Soal Nikahan Incess & Mantan Luna Maya, Reino Barack

Baca: Reaksi Ayu Ting Ting Dijodohkan dengan Kriss Hatta, Pria Sedang Berselisih dengan Billy Syahputra

Baca: Temuan Mayat di Semak Barito Utara, Pakai Baju Parpol dan Sudah Dua Bulan Dinyatakan Hilang

"Saya tadi pagi jam 5 janjian dengan Natasha Wilona olahraga di Ancol, jujur aja we had a very good time. Masih sepi, kami jalan pegangan tangan," ucap Hotman Paris, dikutip Grid.ID dari kanal Youtube VRL Bramasta.

Hotman kemudian menganggap dirinya tak bersalah karena ia tak tahu jika Verrell merupakan pacar Natasha Wilona.

"Kok gak begitu menonjol nama Verrell Bramasta, ya saya gak salah dong. Dia gak bilang dia single, tapi ada gak (orang) spesial, tapi kok jawabannya mengambang?," tambah Hotman Paris.

Mendengar langsung ucapan Hotman Paris tersebut, Verrell Bramasta cuma bisa mengusap kepalanya dan sesekali tertawa.

"Kalau buat om Hotman mah, apa sih yang engga...," balas Verrell.

Namun, jawaban Verrell itu langsung dipotong oleh Hotman Paris.