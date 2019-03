Jadwal & Link Live Streaming Trans7 Debat Ketiga Pilpres 2019 Cawapres KH Maruf Amin vs Sandiaga Uno

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal & Link Live Streaming Debat Ketiga Pilpres 2019 akan menghadirkan Cawapres KH Maruf Amin vs Sandiaga Uno dan akan disiarkan langsung di Trans TV, Trans7, RCTI dan CNN Indonesia.

Rencananya, Debat ketiga Pilpres 2019 akan digelar pada Minggu (17/3/2019) dan menghadirkan sosok Cawapres Jokowi dan Prabowo Subianto yakni KH Maruf Amin dan Sandiaga Uno.

Gelaran Debat Ketiga Pilpres 2019 menghadirkan kedua Cawapres Joko Widodo ( Jokowi ) dan Prabowo Subianto yakni KH Maruf Amin dan Sandiaga Uno dilaksanakan di tempat yang sama seperti debat pertama dan kedua.

Acara debat ketiga Pilpres 2019 yang menghadirkan Cawapres KH Maruf Amin dan Sandiaga Uno disiarkan secara langsung serentak di empat stasiun TV swasta, yakni RCTI, GTV, MNC TV dan iNews TV mulai pukul 20.00 WIB.

Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengaku akan melakukan simulasi debat cawapres yang akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

"Rencananya kalau nggak salah hari ini ada (simulasi). Perlu latihan materi, latihan gestur dan latihan juga yang berkaitan dengan tentunya data-data," kata Sandiaga di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2019), seperti dikutip Antara.

Pada simulasi nanti, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini akan didampingi oleh Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said yang akan akan mengkoordinasi dan ada tim kecilnya.

Materi simulasi debat yang disiapkan bagian dari visi Indonesia Menang dan disandingkan dengan harapan dari masyarakat dan solusinya dari masyarakat di 1.500 titik yang dikunjunginya.

"Ada beberapa yang terbaru mengenai pengangguran yang didominasi oleh pengangguran muda usia 15-24 tahun dan 61 persen milenial dan ini cocok sama program OK OCE kami," kata Sandiaga.

Pasangan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Maaruf Amin dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bakal mengikuti acara Debat yang digelar KPU RI. (Instagram @KPU_RI)

Saat ini program One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) yang diluncurkan sudah masuk ke tahap nasional,