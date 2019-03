Link Live Streaming Debat Capres ke-4 Pilpres 2019 di Trans7, Metro TV Indosiar Mulai Jam 20.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung debat Capres ke-4 Pilpres 2019 di televisi nasional akan berlangsung malam ibu Sabtu (30/3/2019) dimana dua calon presiden nomor urut satu Joko Widodo (Jokowi) dan calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto akan 'beradu'.

Debat Capres 2019 Pilpres 2019 dijadwalkan akan disiarkan sejumlah televisi nasional seperti Metro TV, SCTV, Indosiar dan Trans 7.

Selain lewat televisi, debat Capres ke-4 Pilpres 2019 bisa disaksikan lewat live streaming.

Debat Capres ke-4 di Pilpres 2019 dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, pukul 20.00 WIB.

Tema yang diusung dalam debat Capres ke-4 Pilpres 2018 adalah ideologi, pemerintahan, keamanan, serta hubungan internasional.

KPU tidak mengubah media penyelenggara debat keempat Pilpres 2019.

Debat Capres ke-4 di Pilpres 2019 akan mengusung tema "Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional".

Debat Capres ke-4 akan dipandu oleh Zulfikar Naghi dan Retno Pinasti sebagai moderator.

Dalam Debat Capres ke-4 di Pilpres 2019 ini, telah ditunjuk sembilan panelis dalam merancang pertanyaan, yakni Prof DR Zakiyuddin, M.Ag (Direktur Pascasarjana IAIN Salatiga), Dr J Haryatmoko SJ (Akademisi/pengajar fakultas teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta), Dr Erwan Agus Purwanto M Si (Dekan Fisip Universitas Gadjah Mada), dan Dr Valina Singka Subekti M Si (Akademisi/pengajar departemen ilmu politik, Fisip UI).

Sesi pertama debat Capres 2019 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan digelar pada hari Kamis (17/1/2019) pukul 20.00 WIB malam ini. (Tribunstyle.com/ Source: Facebook Capres Cawapres 2019)

Panelis Debat Capres ke-4 di Pilpres 2019 berikutnya, yakni Dadang Tri Sasongko (Sekjen Transparency International Indonesia), Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial), Dr Ir Apolo Safanpo ST MT (Rektor Universitas Cenderawasih), Drs I Basis Eko Soesilo MA (Akademisi/Pengajar HI Fisip Unair dan Direktur Centre for Strategic and Global Studies/CSGS), dan Dr Kusnanto Anggoro (Akademisi/Pengajar Fisip UI).