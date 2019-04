Efek Dukungan Ustadz Abdul Somad & Aa Gym pada Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 Dianalisa Denny JA

Jokowi-Ma'ruf Amin vs Prabowo-Sandi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini analisa efek dukungan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat hingga Aa Gym pada Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 menurut Denny JA.

Pada Rabu (17/4/2019) sejumlah l embaga survei terdaftar di KPU mengumumkan kemenangan pasangan Jokowi- Ma'ruf berdasarkan hasil quick count atau Hitung Cepat.

Namun, Prabowo-Sandi juga mengklaim kemenangan. Real Count C1 Prabowo - Sandi maupun quick count lembaga survei bukan hasil resmi KPU.

KPU akan melakukan penghitungan suara secara berjenjang dari TPS, Kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi, hingga tingkat nasional.

Baca: Ucapan Selamat Presiden Turki Erdogan pada Jokowi, Prabowo Klaim Kemenangan Pilpres 2019

Baca: Tarif Sebenarnya Vanessa Angel dalam Kasus Prostitusi Artis Diungkap Motivator pada Hotman Paris

KPU akan mengumumkan hasil perolehan suara nasional Pilpres dan Pemilu 2019 pada 25 April - 22 Mei 2019.

Versi hitung cepat lembaga survei terdaftar di KPU, Jokowi - KH Maruf Amin menang.

Bagaimana bisa kalah di quick count sementara Prabowo - Sandi mendapatkan tambahan amunisi dari tiga dai 'kesayangan' dunia maya; Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat (UAH), dan Aa Gym menjelang hari H?

Ustadz Abdul Somad dan Prabowo Live TV One (Youtube TV One)

Untuk melihat dukungan UAS, UAH, Aa Gym, berikut tulisan penelitis senior Denny JA yang mengurai alasan dukungan UAS dkk tidak mampu mengangkat suara 02:

(Dukungan Ustad Somad Kepada Prabowo):

TOO LITTLE, TOO LATE !