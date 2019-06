Honda Modif Contest Digelar di Lapangan Murjani, 9 Kelas Modifikasi Siap Diperlombakan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gelaran Honda Modif Contest 2019 kembali hadir menyapa pecinta modifikasi sepeda motor Honda untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng).

Kontes modifikasi motor yang rutin dilaksanakan oleh PT AHM dan PT Trio Motor ini akan diselenggarakan di lapangan Murjani Banjarbaru, pada Sabtu (29/6/2019).

Ada sembilan kelas modif yang akan dibuka dan diperlombakan oleh Honda, mulai dari kelas Honda tahun 2006 yaitu, Matic & Cub Stock-Bolt, Matic & Cub Advance, Racing Style, Sticker/Decals, Sport Naked, Sport Fairing, Community Touring, All Stock & Advance dan kelas Free For All (FFA) untuk Honda semua tahun.

Selain modifikasi motor Honda, PT Trio Motor juga menyiapkan berbagai aktivitas menarik lainnya mulai dari skateboard competition, dance competition, live music, FDJ performance, creative bazzar, riding test, community games, dan berbagai penawaran menarik mulai dari diskon pembelian motor hingga service gratis.

Honda Modif Contest 2019 ini memberikan hadiah jutaan rupiah untuk para pemenang setiap kelasnya dan untuk juara pertama setiap kelas akan mengikuti final battle di Honda Bikers Day.

Manager Marketing PT Trio Motor, Afrizal Rachman menuturkan, Honda Modif Contest merupakan wadah bagi para modifikator di Kalselteng untuk berkarya dalam hal modifikasi motor Honda.

Gelaran ini, menjadi ajang tahunan yang sudah dinanti-nantikan pecinta modifikasi motor Honda di Kalselteng, setiap tahunnya ada lebih dari 100 motor yang berpartisipasi.

"Setiap pemenang nantinya akan berlaga di ajang modifikasi nasional Honda, karenanya event ini selalu menjadi ajang bergengsi untuk uji kemampuan para modifikator," ucapnya seperti dalam rilis yang diterima Banjarmasinpost.co.id.

Gelaran Honda Modif Contest 2018 lalu (Dari Honda Trio Motor untuk BPost)

Senada, Maulana salah satu peserta yang sudah mendaftar untuk gelaran Honda Modif Contest 2019 pada 29 Juni 2019 nanti mengaku selalu tertantang untuk mengikuti Honda Modif Contest.

Menurutnya, ia mengikuti kelas decals. Digelaran Honda Modif Contest kali ini ia akan membawa konsep pesona Kalimantan di materi decal saya.

"Sangat senang juga Honda rutin mengadakan kegiatan seperti ini, selain menjadi wadah berkreasi juga menambah jam terbang dalam mengikuti perlombaan modif motor dan juri HMC juga sangat professional," tukasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)