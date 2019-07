LINK Live Streaming TVOne PSIM Jogja vs Persik Kediri, Siaran Langsung TV One Laga Liga 2 2019

Link live streaming TVOne PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri di Liga 2 2019 pekan 3 dapat diakses mulai Senin (1/7/2019) pukul 15.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming PSIM Jogja vs Persik Kediri yang akan disiarkan langsung TV One mulai pukul 15.00 Wib.

Live streaming TV One PSIM Jogja vs Persik Kediri dalam Liga 2 2019 Pekan 3 juga dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TV One. Link ada di bagian berita ini.

Laga PSIM Jogja vs Persik Kediri bakal dihelat di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Target kemenangan diusung Cristian Gonzales dan kolega kala menghadapi pemuncak klasemen sementara, Persik Kediri.

Pelatih PSIM Yogyakarta, Vladimir Vujovic, bahkan mengatakan dirinya tidak mempedulikan sepak bola indah.

Baginya, yang terpenting adalah menang dan meraih tiga poin, bukan sekadar bermain cantik.

Vlado menegaskan anak asuhnya telah melupakan kekalahan tipis 1-0 dari Mitra Kukar, pekan lalu.

Mantan pemain Persib Bandung ini pun optimis, timnya dapat kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Persik Kediri pada laga kandang perdana lanjutan Liga 2 2019 pekan ketiga di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (1/7/2019).

"Banyak media menyebut kami sebagai tim bertabur bintang dengan berbagai julukan seperti Los Galacticos atau Dream Team. Tapi saya pikir semua tim sama, dan kita akan tetap bekerja keras," ujar Vlado pada pre match press conference di Wisma PSIM, Baciro yang dikutip dari tribunjogja.com, Minggu (30/6/2019).