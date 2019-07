LANGSUNG! Live Streaming Thailand Open 2019 Youtube Badminton Thailand Official, Marcus/Kevin Main

Live streaming Thailand Open 2019 via Youtube Badminton Thailand Official dapat diakses mulai Selasa (30/7/2019) dan sedang berlangsung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live streaming Thailand Open 2019 matchday 1 yang dapat diakses pada Selasa (30/7/2019).

Live streaming Thailand Open 2019 dapat diakses di streaming youtube.com Badminton Thailand Official, yang akan menampilkan pertandingan sengit Marcus/Kevin vs Ivanov/Sozonov dan Ahsan/Hendra vs Ong/Teo sesaat lagi mulai pukul 21.00 Wib.

Thailand Open 2019 tidak disiarkan langsung di TV nasional.

Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Marcus/Kevin dan Ahsan/Hendra, mengingat mereka baru saja memijak laga final Japan Open 2019 pada akhir pekan lalu.

Rasa lelah makin terakumulasi lantaran kedua pasangan Indonesia itu juga tampil hingga laga final Indonesia Open 2019 yang digelar tepat sepekan sebelumnya.

Pada sisi lain, wakil ganda putra Indonesia pada hari pertama Thailand Open 2019 diprediksi bakal menjalani laga-laga seru.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo selaku unggulan pertama bakal berjumpa dengan wakil Rusia, Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov.

Adapun Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan melawan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia).

Selain itu, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bakal melakoni partai ulangan babak perempat final Indonesia Open 2019 dengan menghadapi Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang).