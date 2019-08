BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen Ivan Gunawan Nyatakan Cinta ke Ayu Ting Ting dan Cium Eks Enji Baskoro, Nasib Shaher Sheikh?

Setelah sekian lama akhirnya Ivan Gunawan menyatakan cinta kepada Ayu Ting Ting. Sebelumnya mantan Enji Baskoro ini diketahui dekat dengan Shaheer Sheikh.

Sikap Ivan Gunawan ke mantan istri Enji Baskoro, Ayu Ting Ting yang konon dekat dengan Shaheer Sheikh itu diutarakan di depan publik.

Diketahui, Penyanyi sekaligus desainer Ivan Gunawan baru saja gelar konser peringati 15 tahun berkarya di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2019) tadi malam. Ternyata sosok yang disebut dengan Shaheer Sheikh yakni Ayu Ting Ting hadir.

Konser yang bertajuk Ivan Gunawan Live On Stage, Story Of My Life tersebut banyak dimeriahkan oleh teman sesama artis, seperti Rossa, Krisdayanti, Titiek Puspa, Tike Priyatnakusuma, Lesty Kejora, dan Gilang Dirga.

Namun, ada hal yang mengejutkan di tengah konser Ivan Gunawan tersebut, yakni kehadiran pedangdut Ayu Ting Ting yang langsung membuat heboh semuanya.

Saat itu, Ivan Gunawan dan Ruben Onsu sedang berbincang, kemudian mendadak Ayu Ting Ting muncul dari sisi kiri panggung.

"Tuh kan gue udah nebak nih. Aku tahu kamu ke sini tau," kata Ivan Gunawan pada Ayu Ting Ting.

Ivan Gunawan pun langsung memeluk Ayu Ting Ting sambil memprotes bahwa Ayu Ting Ting telah berbohong kepadanya.

"Katanya mau syuting iklan obat ketek, lu bohong," ujar Ivan Gunawan mengundang tawa.