BANJARMASINPOST.CO.ID - Komentar Gading Marten & Agnez Mo Disorot Saat Ivan Gunawan Kesal, Ada Kaitan dengan Ayu Ting Ting?

Ivan Gunawan mengaku dan meluapkan kekesalannya saat melihat berita infotainment yang lebih suka membahas percintaan dirinya dengan Ayu Ting Ting dibandingkan dengan karya yang sudah selama ini ia torehkan. Bahkan Gading Marten hingga Agnez Mo turut memberikan komentar.

Kekesalan pria yang disebut dekat dengan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan ini kemudian menuliskan sesuatu yang membuat penyanyi Agnez Mo dan Gading Marten pun ikut menimpali.

Diketahui, Ivan Gunawan baru saja menggelar drama musikal Super Mega Bintang Live On Stage The Story of My Life, pada Jumat (2/8/2019) di ArtPreneur Lotte Avenue, Jakarta. Cek komentar Gading Marten dan Agnez Mo di sosial media Teman dekat Ayu Ting Ting.

Baca: Nasib Job Ayu Ting Ting Kini Pasca Tinggalkan Pesbukers, Teman Igun Sampai Diprotes Umi Kalsum

Baca: Ulah Verrell Bramasta Disebut Bahayakan Sang Ibu, Venna Melinda, Mantan Natasha Wilona Lakukan Ini

Baca: Kisah Masa Lalu Baim Wong dan Marshanda Diungkap ke Raffi Ahmad, Suami Paula Verhoeven Lakukan Ini

Baca: Sifat Pilu Putra Jennifer Jill Saat Sang Ibu Menikahi Ajun Perwira, Sempat Tak Datang ke Pernikahan

Baca: Profesi Jennifer Dunn Diungkap Setelah Disorot Shafa Harris, Anak Faisal Harris & Sarita Abdul Mukti

Acara ini sebagai acara untuk menandakan 1 dekade Ivan Gunawan menggeluti bidang fashion dan desainer.

Dari sana, penonton diperlihatkan kehidupan Igun dari kecil sampai dewasa, mulai dari merintis jadi desainer lulusan SMA sampai dengan sukses seperti sekarang!

Namun setelah 3 hari pasca pertunjukan tersebut, rupanya Ivan Gunawan masih menjadi incaran para wartawan.

Akan tetapi, yang ditanya oleh para wartawan ini bukannya mengenai konser tersebut, melainkan soal percintaannya.

Alhasil Ivan Gunawan mempertanyakan sebenarnya dirinya yang aneh atau bagaimana.

"Hahahaa cukup pengen ketawa ajah lah ama infotainment dan berita tanah air. Abis konser kok pertanyaannya kok tetap tentang percintaan (emoji minta maaf)