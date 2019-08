Pensiun dari NOAH Lalu Pamit dengan Ariel, Uki : Good Friends Never Say Goodbye!

Grup band NOAH, yang terdiri dari (dari kiri) Lukman, Uki, Ariel, dan David, saat jumpa pers konser Road To New Album di Badung Cafe, Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/9/2017).

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Band NOAH kembali kehilangan personelnya. Mohammad Kautsar Hikmat atau akrab dipanggil Uki memutuskan mundur dari band tersebut.

Pada Kamis (8/8/2019) malam, lewat akun Instagram-nya, @uki_kautsar, Uki secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari band yang membesarkan namanya itu.

Dalam unggahan itu, Uki mengunggah beberapa foto, di antaranya surat pernyataan mengundurkan diri.

"Good friends never say goodbye, they simply say 'see you soon’,” tulis Uki sebagai keterangan unggahan yang berarti ‘sahabat tidak pernah mengucapkan selamat tinggal, mereka hanya mengatakan sampai jumpa’.

Ia menambahkan tagar #keterkaitanketerikatan yang merujuk pada nama album terbaru NOAH. Album itu sekaligus menjadi yang terakhir baginya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada tiga personel yang tersisa, Ariel, David, dan Lukman.

Secara khusus ia menceritakan perjalanan persahabatannya dengan vokalis NOAH, Nazriel Irham atau Ariel. Mereka bersahabat sejak masih duduk di bangku SMP.

Dalam surat itu, Uki menuturkan awal mula mereka membentuk band yang kemudian mereka beri nama Peterpan.

Ia menceritakan sebuah peristiwa ketika Ariel mengajaknya ke suatu tempat, tanpa menyebut tujuannya. Ketika itu tahun 1998, Uki duduk di kelas 2 SMA.

“Ariel sahabat saya dari SMP. Dia bawa ke studio latihan. Di sana ada Lukman, Andika… Di sana kita seperti anak kecil karena yang lainnya uda pada tingkat kuliah alias aa aa,” tulis Uki seperti dikutip Kompas.com, Jumat (9/8/2019).