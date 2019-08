BANJARMASINPOST.CO.ID - Film Idul Adha 2019, Bajrangi Bhaijaan dan My Name is Khan, dibintangi Salman Khan & Shah Rukh Khan.

Pada perayaan Idul Adha 2019, Minggu (11/8/2019) besok Indosiar, salah satu stasiun TV tanah menyajikan film India spesial yang dibintangi oleh bintang-bintang top Bollywood seperti Shah Rukh Khan dan Salman Khan.

Dua film yang akan tayang besok adalah My Name is Khan yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan Kajol serta Bajrangi Bhaijan yang memaasangkan Salman Khan dan Kareena Kapoor.

Baca: Bacaan Niat & Tata Cara Mandi Salat Idul Adha 2019, Cek Perbedaannya dengan Mandi Wajib atau Junub

Baca: 70 Ucapan Idul Adha 2019/1440 H, Kumpulan Kata-kata Mutiara untuk Dikirim ke FB, WA & IG!

Baca: Resep Idul Adha 2019/1440 H, Tips Mengolah Daging Kambing Agar Tidak Bau Prengus

Kedua film tersebut akan ditayangkan pukul 15.00 dan 18.00 WIB.

Berikut ulasan My Name is Khan dan Bajrangi Bhaijan dikutip Banjarmasinpost.co.id dari berbagai sumber.

1. My Name is Khan (2010)

Film Bollywood My Name is Khan dijadwalkan tayang Minggu (11/8/2019) jam 15.00 WIB

My Name is Khan menceritakan seorang lelaki Muslim dari India benama Khan.

Ia yang menderita suatu bentuk autisme yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial.

Spektrum autisme itu disebut sindrom Asperger.