Sinopsis Bajrangi Bhaijaan & My Name is Khan Tayang Live Indosiar Hari Ini, Live Streaming Vidio.com

Film Bajrangi Bhaijaan dan My Name Is Khan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sinopsis Bajrangi Bhaijaan dan My Name is Khan, tayang via Siaran Langsung Indosiar hari ini maupun Live Streaming Vidio.com, Minggu 11 Agustus 2019, dibintangi Salman Khan & Shah Rukh Khan.

Pada perayaan Idul Adha 2019, Minggu (11/8/2019) hari ini Siaran Langsung Indosiar, salah satu stasiun TV tanah menyajikan film India spesial yang dibintangi oleh bintang-bintang top Bollywood seperti Shah Rukh Khan dan Salman Khan. Bisa disaksikan juga via Live Streaming Vidio.com.

Dua film yang akan tayang pada Siaran Langsung Indosiar ataupun Live Streaming Vidio.com ini adalah My Name is Khan yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan Kajol serta Bajrangi Bhaijan yang memasangkan Salman Khan dan Kareena Kapoor.

Kedua film tersebut akan ditayangkan pukul 15.00 dan 18.00 WIB.

Berikut ulasan My Name is Khan dan Bajrangi Bhaijan dikutip Banjarmasinpost.co.id dari berbagai sumber.

1. My Name is Khan (2010)

Film Bollywood My Name is Khan dijadwalkan tayang Minggu (11/8/2019) pukul 15.00 WIB

My Name is Khan menceritakan seorang lelaki Muslim dari India benama Khan.

Ia yang menderita suatu bentuk autisme yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial.

Spektrum autisme itu disebut sindrom Asperger.