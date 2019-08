Kode CLBK Gading Marten pada Gisella Anastasia Lewat Nyanyian Gempita? Lagu Ini Jadi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inikah kode keinginan Gading CLBK Marten pada Gisella Anastasia lewat nyanyian Gempita? Lagu Gempita ini jadi perhatian.

Ya, Gempita Nora Marten kukuh menyanyikan Lagu pilihan ayahnya, Gading Marten di hadapan Gisella Anastasia.

Apakah benar itu adalah kode yang diduga sengaja diberikan Gading Marten kepada Gisella Anastasia lewat Gempi?

Dalam Lagu tersebut, ada penggalan lirik lagu yang berbunyi 'I gotta get back to you' atau dalam bahasa Indonesia diartikan 'aku ingin kembali lagi padamu'.

Apakah Gading Marten berniat CLBK dengan Gisel?

Dilansir TribunnewsBogor.com, pada awalnya, Gempi yang sedang berada di mobil bareng Gisel ini meminta diputarkan sebuah Lagu.

Sayangnya Lagu yang diinginkan Gempi ini tak diketahui oleh Gisel.

"Lagunya yang kayak gimana sih, Gem?" tanya Gisel.

"I Gotta back to, gotta back to you," Gempi pun bernyanyi.

Setelah berkali-kali bernyanyi, Gisel masih belum mengetahui judul Lagu dan penyanyinya.