Kenali Sejak Dini, Gejala Autisme Seperti Anak Pertama Dian Sastro, Bukan Hanya Tak Mau Kontak Mata

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kenali sejak dini, ciri-ciri dan gelaja autisme seperti yang diidap anak pertama Dian Sastro. Bukan hanya tak mau kontak mata.

Dian Sastro atau Dian Sastrowardoyo rindu memiliki koneksi batin dengan anak pertamanya yang disebut menderita autisme.

Dian Sastro yang merupakan istri dari Maulana Indraguna Sutowo ini menjumpai kejanggalan mulai dari enam bulan usia anak pertamanya.

Pemeran Cinta dalam film Ada Apa dengan Cinta itu tidak pernah ditatap langsung oleh anak pertamanya.

Setelah dibawa ke dokter tumbuh kembang anak, anak pertama Dian Sastro didiagnosa autis.

"Aku rindu loh ada eye contact sama anak saya, aduh saya kalau ngomong begini pengin nangis loh," celetuk Dian Sastro dari panggung diskusi soal anak berkebutuhan khusus di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Dian sadar anaknya saat itu tidak bisa melakukan apa yang ia ingini saat itu.

"Aku sadar itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi ibu itu pengin loh saling tatap mata dengan anak, 'I love you'. Terus anaknya bilang, 'I love you too ibu', seperti itu," lanjutnya.

Meski demikian, Dian sudah memberikan terapi bertahun-tahun kepada anaknya.

Hingga kini, anak pertama Dian sudah tidak lagi membutuhkan terapi lantaran perilakunya sudah tidak banyak berbeda dengan anak lainnya.