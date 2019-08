Malah Pamer Ini! Kelakuan Jo Ardis Saat Ramai Tudingan Sembunyikan Salmafina oleh Sunan Kalijaga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kelakuan Jo Ardis saat ramai tudingan menyembunyikan Salmafina Sunan oleh Sunan Kalijaga terlihat. Teman dekan mantan istri Taqy Malik itu malah pamer ini.

Ramainya pemberitaan soal tudingan Sunan Kalijaga bahwa dia menyembunyikan Salmafina Sunan saat menghilang lalu sepertinya tak terlalu ditanggapi Jo Ardis.

Betapa tidak, dari akun media sosialnya, @jo_ardis, Jo Ardis tak mengulik persoalan Salmafina Sunan dan Sunan Kalijaga itu.

Bahkan, Jo Ardis sibuk dengan promosi seputar pekerjaannya sebagai seorang chef.

Sejumlah kegiatannya sebagai chef dipamerkannya.

Bahkan, dia juga pamer saat sedang berada di Malaysia untuk menjalani profesinya.

"#kualalumpur #travel #trip #work #travelling #love #life," tulisnya.

Dia juga memamerkan sejumlah makanan menarik di instagramnya.

"Making canapee is a good choice for Heart and peace... #chef #cook #cooking #life #love," tulisnya.

Selain itu, dia juga memperlihatkan sejumlah aktivitasnya, baik dengan teman-temannya maupun sendiri.