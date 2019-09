Kim Kardashian Dinyatakan Positif Idap Lupus, Simak Penyebab dan Gejala Penyakit Lupus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bintang Hollywood Kim Kardashian positif mengidap penyakit lupus.

Berawal dari keluhan tangan bengkak yang dirasakan Kim Kardashian, vonis penyakit autoimun yang didapat.

Kim Kardashian langsung menangis saat dinyatakan positif mengidap penyakit lupus.

“Saya merasa sangat lelah, sangat mual, dan tangan ini benar-benar bengkak. Rasanya hancur berantakan. Tanganku mati rasa," kata Kim.

Seperti diketahui, Lupus adalah penyakit autoimun. Hal itu terungkap dalam tayangan di akun YouTube Keeping Up With The Kardashians pada Senin (09/09).

Kim kemudian pergi ke dokter dan menjalani tes darah. Kim mengaku ketakutan dan panik.

Tak lama kemudian, dr. Daniel Wallace melalui sambungan telepon dengan Kim mengatakan hasil pemeriksaan positif lupus.

Selain itu, Kim juga memiliki rheumatoid arthritis (RA) atau peradangan sendi yang juga penyakit autoimun.

Saat mendengar hasil tersebut, Kim telihat menitikkan air mata dan mengambil tisu untuk mengusap air matanya.

Ibu empat anak itu kemudian menanyakan lebih lanjut mengenai penyakit tersebut.

