Bukti Natasha Wilona Masih Perhatian pada Verrell Bramasta, Lakukan Ini Saat Ultah sang Mantan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukti Natasha Wilona masih perhatian pada Verrell Bramasta terungkap. Dia melakukan hal ini saat ulang tahun sang mantan kekasih.

Kemarin, Rabu (11/9/2019), Verrell Bramasta genap berusia 23. Mantan kekasih Natasha Wilona ini mendapat kejutan spesial dari teman-temannya.

Menariknya, Verrell Bramasta juga mendapat hal spesial dari Natasha Wilona. Padahal, akhir-akhir ini dia dikabarkan dekat Febby Rastanty.

Ya, sang mantan diketahui masih mengucapkan selamat ulang tahun pada Verrell.

Ucapan Wilona itu terlihat dari unggahan Instagram Story yang berhasil diabadikan oleh fans sebelum menghilang.

Dalam unggahannya, Wilona memajang foto Verrell mengenakan pakaian hitam lengkap dengan ucapan selamat ulang tahun.

"Happy Birthday! @bramastavrl Wish u all the happiness in life. God bless you!" tulis Wilona.

Postingan Natasha Wilona saat ultah Verrell Bramasta (instagram bramastavrl_20)

Sementara itu pada Kamis (12/9/2019) , Verrell membagikan sejumlah foto keseruan perayaan hari ulang tahunnya.

Di salah satu unggahannya, Verrell nampak diapit oleh sejumlah rekan artis cewek.

Mulai dari Megan Domani, Aurel Hermansyah, Febby Rastanty, Valerie Tifanka hingga Susan Sameh.