Prospek Investasi Properti di Banjarbaru, 200 Hektare Lahan Dijadikan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Pengembangan Banjarbaru sebagai kota bandara (aerocity) membuat investasi di segala bidang sangat prospektif.

Pengembangan Kota Banjarbaru yang masif turut berpengaruh positif terhadap peningkatan permintaan hunian di wilayah tersebut. Salah satu kawasan perumahan mendapat imbasnya adalah perumahan CitraMitra City, Banjarbaru yang lokasinya strategis dekat dengan Kompleks perkantoran Gubernur Kalimatan Selatan (Kalsel), yang menjadi pusat pemerintah.

Kawasan perumahan eksklusif berskala kota (township) sekitar 200 hektare yang dikembangkan oleh Ciputra Group.

Diproyeksikan menjadi kota mandiri yang unik merepresentasikan gaya hidup dan prestige dari para penghuninya, sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalsel.

Baca: Pembakar Lahan di Banjarbaru Terekam Drone, BPBD Ungkap Diduga untuk Pembukaan Lahan Perumahan

Project Manager CitraMitra City Banjarbaru, Mateus Anggut, menuturkan meski belum terlalu booming, tren penjualan rumah di proyeknya terus meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Banjarbaru.

Selain untuk dihuni, sebagian besar pembeli rumah di CitraMitra City melihat prospek investasi dalam 2-3 tahun ke depan yang menjanjikan.

Pembeli CitraMitra City, kata Mateus, berasal dari Banjarmasin dan Banjarbaru yang mendominasi sekitar 64 persen, sisanya 36 persen dari kota-kota sekitar yaitu Binuang, Barabai, Tanjung, Kotabaru, dan Muara Teweh, serta luar Kalsel.

Pembangunan lahan 200 hektare untuk perumahan CitraMitra City di Banjarbaru. (Ist/CitraMitra City)

"Di CitraMitra City sudah terbangun dua cluster dengan sekitar 400 unit rumah terbangun dan sebagian sudah terhuni. Penjualan kami di semester pertama sudah mencapai 70 persen dari target dan optimis tahun ini kami dapat mencapai target," ucapnya seperti dalam rilis yang diterima Banjarmasinpost.co.id.

Dengan kualitas lingkungan yang tertata, harga rumah yang ditawarkan mulai dari Rp 500-900 jutaan.

Baca: 58 Stand Siap Meriahkan REI Expo ke-15 2019, Turut Dihadiri Pengembang Luar Daerah

Di Cluster Deepdene ditawarkan 4 tipe yaitu The Grandeur (1 bedroom), Victoria (2 bedroom), The Elegancy (3 bedroom), dan Austrian (3 bedroom + 1 bedroom). Sementara Cluster Excelsior menyediakan 3 type rumah yaitu: The Grandeur (1 bedroom), Victoria (2 bedroom), dan The Elegancy (3 bedroom).

"Di samping rumah indent, kami juga menawarkan rumah ready stock (siap hunian). Ini disediakan karena karena pembeli yang tidak mau menunggu masa membangunan. Mereka lebih senang jika beli rumahnya sudah ada. Kami juga sudah bangun rumah contoh, sehingga calon pembeli dapat melihat secara riil rumah yang akan dibelinya,” imbuhnya.

CitraMitra City terdiri dari 10 distrik residensial eksklusif, yang didesain dengan konsep private cluster, one gate system dan rumah tanpa pagar, serta akan dilengkapi dengan fasilitas waterpark, rumah sakit, sekolah, family clubhouse, commercial area (shophouses, office, business park, hotel, apartemen dan convention center).

Baca: Kuliah Umum Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Ekonomi Digital di Pondok Pesantren Darul Hijrah

Luasnya lahan di proyek ini memungkinkan banyak fasilitas tambahan yang dapat dibangun. Saat ini kawasan tersebut sudah dilengkapi fasilitas, Taman Origami, dan Food Village.

Mengingat pengembangan kawasan hunian CitraMitra City terbesar dan terbaik di Banjarbaru, Mateus optimis, proyeknya merupakan kawasan sun-rise property saat ini. Dalam beberapa tahun ke depan akan mengalami booming. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)