Keanehan Insta Story Nikita Mirzani Bikin Ivan Gunawan Sakit? Teman Ayu Ting Ting Dirawat di RS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keanehan insta story Nikita Mirzani membuat Ivan Gunawan sakit? Teman Ayu Ting Ting itu dirawat di rumah sakit.

Ya, kabar sedih datang dari presenter dan desainer Ivan Gunawan belum lama ini. Teman Ayu Ting Ting dikabarkan sakit dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Kabar Ivan Gunawan sakit ini mengundang reaksi dari netizen terlebih rekan artisnya Sarwendah dan Jessica Iskandar alias Jedar.

Dilansir melalui akun Instagramnya @ivan_gunawan, Rabu (18/9/2019) malam terlihat Ivan Gunawan yang mengenakan baju warna biru tua terbaring di atas tempat tidur rumah sakit.

Tampak, Ivan Gunawan memejamkan mata dengan tangan kanannya yang diletakkan di meja samping tempat tidur.

Dalam ruangan terlihat pula sejumlah peralatan medis yang berada di sisi tembok dekat Ivan gunawan.

Sementara dari tanda lokasi yang dibagikan, Ivan Gunawan tengah dirawat di Rumah Sakit Royal Trauma, Jakarta Barat.

Melalui kolom komentar, desainer sekaligus komedian itu menulis pesan yang menjelaskan bahwa sakit merupakan sinyal dari kondisi tubuhnya yang harus istirahat.

'Being sick is just your body’s way of saying you’re way too awesome and you need to slow down so everyone else can catch up,' tulis Ivan Gunawan.

(Menjadi sakit hanyalah cara tubuhmu untuk mengatakan bahwa kau terlalu hebat dan kau harus melambat agar semua orang bisa mengejar ketinggalan).