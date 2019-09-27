Liga 1 2019

Klasemen Liga 1 2019 Terbaru Pekan 21 Jumat (27/9) Usai Borneo FC vs Persija Berakhir 1-0

Klasemen Liga 1 2019 terbaru Pekan 21 Jumat (27/9) Usai Borneo FC vs Persija Berakhir 1-0

Klasemen Liga 1 2019 Terbaru Pekan 21 Jumat (27/9) Usai Borneo FC vs Persija Berakhir 1-0
KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo
Ilustrasi Liga 1 2019 

Berikut hasil dan klasemen Liga 1 2019 terbaru Pekan 21 Jumat (27/9), Borneo FC vs Persija Berakhir 1-0

BANJARMASINPOST.CO.ID - Juara Liga 1 musim lalu Persija Jakarta mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Borneo FC dalam lanjutan pekan 21 Liga 1 2019 Jumat (27/9).

Gol semata wayang Lerby Elyandri yang membawa Borneo FC menang tipis 1-0 dari Persija, hasil Liga 1 2019 terbaru.

Hasil ini membuat Persija kini tertahan di posisi 13 dengan 20 poin.

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Sementara Borneo FC merangsek ke posisi 4 dengan koleksi 33 poin.

Sementara di laga lainnya, Persipura menang 3-1 atas PSM Makassar.

Persipura kini ada di posisi 7 dengan koleksi 30 poin.

Sedangkan PSM Makassar, runner-up musim lalu ada di peringkat 9 dengan 27 poin.

Laga lainnya yang mempertemukan PS Tira Persikabo vs Semen Padang berakhir imbang 1-1.

Hanya akan ada delapan pertandingan yang digelar pada pekan ke-21 Liga 1 2019.

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Tags
Klasemen Liga 1 2019
Borneo FC vs Persija
Lerby Eliandry Pong Babu
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Penulis: Rahmadhani
Editor: Rendy Nicko
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