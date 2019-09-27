Liga 1 2019
Klasemen Liga 1 2019 Terbaru Pekan 21 Jumat (27/9) Usai Borneo FC vs Persija Berakhir 1-0
Klasemen Liga 1 2019 terbaru Pekan 21 Jumat (27/9) Usai Borneo FC vs Persija Berakhir 1-0
Berikut hasil dan klasemen Liga 1 2019 terbaru Pekan 21 Jumat (27/9), Borneo FC vs Persija Berakhir 1-0
BANJARMASINPOST.CO.ID - Juara Liga 1 musim lalu Persija Jakarta mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Borneo FC dalam lanjutan pekan 21 Liga 1 2019 Jumat (27/9).
Gol semata wayang Lerby Elyandri yang membawa Borneo FC menang tipis 1-0 dari Persija, hasil Liga 1 2019 terbaru.
Hasil ini membuat Persija kini tertahan di posisi 13 dengan 20 poin.
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Sementara Borneo FC merangsek ke posisi 4 dengan koleksi 33 poin.
Sementara di laga lainnya, Persipura menang 3-1 atas PSM Makassar.
Persipura kini ada di posisi 7 dengan koleksi 30 poin.
Sedangkan PSM Makassar, runner-up musim lalu ada di peringkat 9 dengan 27 poin.
Laga lainnya yang mempertemukan PS Tira Persikabo vs Semen Padang berakhir imbang 1-1.
Hanya akan ada delapan pertandingan yang digelar pada pekan ke-21 Liga 1 2019.
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