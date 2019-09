Sandra Dewi Buat Syahrini dan Luna Maya Kompak, Mantan Reino Barack Curi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok dua artis yang disorot, Syahrini dan Luna Maya akhirnya dipersatukan oleh Sandra Dewi, mantan kekasih Reino Barack.

Syahrini, Luna Maya kerap dikaitkan dengan Reino Barack. Namun ada sosok artis wanita Sandra Dewi yang diketahui lebih dulu mengenal sosok Reino Barack.

Status Reino Barack saat ini adalah suami Syahrini. Setelah putus dari Luna Maya dan Sandra Dewi.

Nama Syahrini pun masih saja dikaitkan dengan kedua artis tersebut sebagai perbandingan.

Meski sedang berlibur di Italia, Syahrini nampaknya tetap memantau selebriti tanah air.

Termasuk salah satu mantan kekasih Reino Barack, Sandra Dewi.

Baru-baru ini Syahrini kedapatan memberikan likes atau menyukai unggahan Instagram mantan kekasih suaminya tersebut.

Pada Rabu (25/09/2019) lalu, Sandra Dewi membagikan foto dirinya dengan sejumlah produk serupa endorsment.

Selain itu, dari keterangan foto Sandra tersebut terdapat keterangan bahwa foto tersebut diambil pasca Sandra melahirkan putra keduanya dengan Harvey Moeis.

"3 weeks post partum = (emoji kelelahan dan mata panda)

Hermes Herbag & Moschino tee from @snowcelineluxury

Open PO Europe now! Live Shopping .. happy shopping ladies

Lipmatte by @saintbysandra Severin

#saintbysandra," tulis Sandra.

