Jadwal Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Arab Saudi CFA Team China, Siaran Langsung RCTI

Jadwal Timnas U-23 Indonesia vs Arab Saudi di ajang CFA Team China Chongqing Three Gorges Bank Cup International Football 2019 akan tayang via siaran langsung RCTI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berdasarkan jadwal Timnas U-23 Indonesia vs Arab Saudi dalam CFA Team China Chongqing Three Gorges Bank Cup International Football 2019 dihelat mulai 9-13 Oktober 2019.

Live streaming Timnas U-23 Indonesia vs Arab Saudi kabarnya akan tayang via Siaran Langsung RCTI dan live streaming tv online metube.id dan vidio.com.

Timnas U-23 Indonesia tak hanya melawan Arab Saudi di turnamen CFA Team China Chongqing Three Gorges Bank Cup International Football 2019 itu, namun ada China dan Yordania.

Rencananya tim besutan Indra Sjafri akan berangkat ke Negeri Tirai Bambu pada Senin (7/10/2019). Turnamen ini dijadikan sebagai pemansan jelang hadapi SEA Games 2019.

"Saya menginformasikan kepada semua masyarakat bahwa kami sudah mulai persiapan khusus SEA Games. Oktober ini, seperti kita ketahui, kami ada event turnamen mini di China dan akan kami jadikan untuk menentukan skuat terbaik," ujar Indra Sjafri dalam rilis PSSI.

Nantinya Indonesia akan menghadapi Arab Saudi, China, dan Yordania. Skuat Garuda Muda dihuni 30 pemain yang sudah menjalani pemusatan latihan selama sepekan terakhir

PSSI resmi mengirim tim nasional U-23 Indonesia ke China untuk mengikuti turnamen CFA Team China Chongqing Three Gorges Bank Cup International Football 2019.

Turnamen tersebut berlangsung pada 9-11 Oktober 2019 dan diikuti oleh tuan rumah China, Arab Saudi, Yordania, serta Indonesia.

Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria, mengatakan, turnamen ini sekaligus untuk mematangkan persiapan tim jelang SEA Games 2019 di Filipina pada bulan November mendatang.