LINK Live Streaming TV One Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko, GGG Juara Dunia Tinju?

Live streaming Tinju Dunia Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko Live World Boxing IBf Middleweight Championship di TV One pada Minggu (6/10/2019) pagi.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran langsung TVOne yang menyajikan perebutan sabuk juara dunia Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko di Live World Boxing.

Link Live streaming TV One Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko di ajang tinju dunia dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TVOneNews.

Live streaming World Boxing : Vacant IBF & IBO Middleweight Title, antara Gennady Golovkin vs Sergey Derevyanchenko akan siaran langsung TVOne pada Minggu (6/10/2019) mulai pukul 08.30 Wib.

Laga Golovkin vs Derevyanchenko merupakan perebutan gelar kelas menengah IBF yang lowong.

Golovkin dan Darevyanchenko menjalani sesi latihan terbuka untuk publik dan media pada Selasa 1 Oktober waktu New York atau Rabu WIB.

Dalam sesi latihan itu, Golovkin yang tampil belakangan terlihat dalam kondisi bugar meskipun usia petinju asal Kazakhstan itu sudah 37 tahun.

“Setiap pertarungan adalah episode yang berbeda, sebab itu saya harus selalu dalam kondisi bugar untuk menghadapinya. Tidak ada pertarungan yang sama, meskipun menghadapi lawan yang tidak berbeda,” kata Golovkin.

“Saya tahu Deveryanchenko, meskipun tidak terlalu mengenal dekat. Pastinya saya sangat paham bahwa dia petinju yang bagus. Jadi meskipun saya diunggulkan, itu bukan kepastian bahwa saya akan turun dari ring dengan kemenangan,” ujar Golovkin.

Golovkin masih didampingi pelatih asal Amerika Serikat, Jonathon Banks yang memolesnya untuk laga terakhir melawan Steve Rolls di New York, 6 Juni lalu.