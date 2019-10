Live TVONE! Link Live Streaming Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko Duel Tinju Dunia di TV One

Saksikan Siaran Langsung TVOne Duel Tinju Dunia atau World Boxing antara Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko, Live Streaming TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pecintan Tinju Dunia atau World Boxing akan disuguuhkan duel petinju murah senyum asal Kazakhstan, Gennady Golovkin kembali naik ring mengincar sabuk juara dunia, di Madison Sqauare Garden (MSG), New York, Amerika Serikat (AS), Minggu (6/10/2019) pagi WIB.

Live Streaming Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko akan digelar pagi waktu Indonesia. Kabarnya bisa Juga via Siaran Langsung TV One dan Live Streaming TV One.

Link Live Streaming Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko via live streaming tv online TVOne ada di bagian berita ini.

Lawannya kali ini adalah petinju brutal asal Ukraina Sergiy Derevyanchenko.

Derevyanchenko tidak sabar untuk menghadapi GGG yang superior di jagat tinju Kelas Menengah.

’’Sabtu malam, saya siap untuk rock and roll,’’ kata Derevyanchenko.

Dibandingkan GGG, karier Derevyanchenko diawali dari amatir.

Derevyanchenko adalah rekan setim Vasiliy Lomachenko dan Oleksandr Usyk saat bertanding di Olimpiade.

Dalam karier pro, petinju berjuluk The Technician itu kalah sekali dalam 14 pertarungan.