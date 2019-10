LINK Live Streaming TVOne Persis Solo vs PSBS Biak Liga 2 2019, Siaran Langsung TV One Sesaat Lagi

Live Streaming TVOne Persis Solo vs PSBS Biak Liga 2 2019, Siaran Langsung TV One

Sesaat lagi! Link live streaming TVOne Persis Solo vs PSBS Biak di lanjutan Liga 2 2019 dapat diakses via live streaming tv online mulai pukul 15.30 wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran langsung TVOne yang menyajikan Persis Solo vs PSBS Biak sore ini dan akan sedang berlangsung.

Link Live streaming TV One Persis Solo vs PSBS Biak di ajang pekan 21 Liga 2 2019 juga dapat diakses di live streaming tv online atau website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Liga 2.

Live streaming Persis Solo vs PSBS Biak disiarkan langsung TVOne pada Rabu (9/10/2019) mulai pukul 15.30 Wib.

Persis Solo wajib menang agar peluang lolos ke babak 8 besar tidak tertutup.

Sebelumnya Persis Solo kembali gagal meraih kemenangan pada pertandingan pekan ke-20 Liga 2 2019 dengan melawan tim tuan rumah Persewar Waropen yang digelar di Stadion Cendrawasih, Biak.

Laskar Sambernyawa harus mengakui kekuatan tim tuan rumah dengan skor 2-0 pada laga tersebut.

Dua gol Persewar Waropen di cetak oleh Toumahuw Yacob pada menit ke-45 dan menit ke-89. Persis harus kehilangan 6 poin di partai tandang, sebelum Persis kalah 1-0 melawan Sulut United pada pekan ke-19.

Hasil buruk turut diraih tim tamu, PSBS Biak pada laga terakhir di Liga 2 2019. PSBS Biak harus takluk 1-0 saat bertandang ke markas Mitra Kukar.