Live Bein Sports 2! Link Live Streaming Sassuolo vs Inter Milan di TV Online Liga Italia, Lukaku Main

Live Streaming Bein Sports 2! Link Live Streaming Sassuolo vs Inter Milan di Live Streaming TV Online Liga Italia, Lukaku Main

Link Live Streaming Bein Sports 2 Sassuolo vs Inter Milan bisa diakses via live streaming tv online mulai Minggu (20/10/2019) pukul 17.30 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Sassuolo vs Inter Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (20/10/2019).

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 Sassuolo vs Inter Milan akan dimulai pada pukul 17.30 WIB. Romelu Lukaku Main.

Link Live Streaming Sassuolo vs Inter Milan di Liga Italia sore ini nanti bisa diakses via tautan live streaming tv online yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Pelatih Inter Milan, Antonio Conte mengaku menyesali cedera yang didapatkan oleh salah satu pilar andalannya, Alexis Sanchez di laga jeda internasional beberapa waktu lalu.

Dilansir dari laman resmi klub, Conte mengaku sangat kecewa dengan kejadian yang menimpa Sanchez saat bermain bersama Chile lantaran sang pemain harus absen tiga bulan akibat cedera pergelangan kaki.

"Semua orang benar-benar kecewa dengan kondisi Sanchez, kita berbicara tentang seorang pemain yang baru saja bangkit dengan cepat dan mulai memberikan kontribusi besar lewat kualitasnya," ujar Antonio Conte.

Conte pun tak segan memuji kualitas Sanchez yang menurutnya sosok pemain yang memiliki kemampuan teknis, karakter, dan pengalaman yang hebat, hal tersebut tentu membantu II Nerazurri dalam meraih berbagai target musim ini.

"Sungguh itu mengecewakan baginya juga, dia ingin menantang dirinya sendiri untuk kembali tampil hebat dan dia telah melakukannya dengan baik," ujar Conte.

"Dia telah bekerja dengan keras untuk kembali menjadi sosok Sanchez yang seperti kita tahu, karena itu cederanya sangat merugikan bagi kami semua termasuk dirinya," tambah mantan pelatih Chelsea tersebut.