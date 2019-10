Jodoh Maia Estianty 'Harusnya' Anang Hermansyah, Suami Ashanty Sebut Ahmad Dhani Nikung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jodoh Maia Estianty 'seharusnya' Anang Hermansyah disebut Ari Lasso. Suami Ashanty sebut Ahmad Dhani menikung eks rekan duet Mulan Jameela darinya.

Maia Estianty kembali dipertemukan dengan Anang Hermansyah, Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, hingga Judika saat menjadi juri kontes menyanyi Indonesian Idol 2019.

Tak jarang pertemuan Maia Estianty, Ari Lasso, dan suami Ashanty di acara Indonesian Idol 2019 itu menciptakan suasana kocak antara juri maupun kontestan.

Kerap kali, Ari Lasso, Anang Hermansyah, dan Maia Estianty saling membongkar masa lalu masing-masing.

Misalnya saja, saat ketiganya mengomentari salah satu peserta di acara tersebut dan obrolan mereka langsung membuat kehebohan.

Dikutip dari Grid ID yang melansir video yang diunggah di YouTube Indonesian Idol, Selasa (22/10/2019) kemarin, kontestan bernama Nabiella Piguna (22) dari Yogyakarta sempat mengungkit masa lalunya bertemu Maia Estianty.

Rupanya, ini bukan kali pertama Nabiella ikut Indonesian Idol.

Di Indonesian Idol sebelumnya, Nabiella sempat ikut namun terganjal 'no' dari Maia.

"Bunda Maia, aku ngefans banget sama Bunda.

"Waktu itu Bunda Maia say no to aku, tapi Kak Ari, Kak Judika, sama Kak Arman nge-yes-in aku," kenang Nabiella.