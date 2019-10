Tanggal Pemotretan Nikahan Ahok BTP & Puput Nastiti Devi Disorot, Lihat Eks Ajudan Veronica Tan

BANJARMASINOST.CO.ID - Tanggal pemotretan pernikahan Ahok alias BTP dan Puput Nastiti Devi jadi sorotan. Lihat mantan ajudan Veronica Tan saat difoto.

Foto pernikahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dengan Puput Nastiti Devi akhirnya dipamerkan.

Selain gaya mereka, tanggal pemotretan foto Ahok alias BTP dan Puput Nastiti Devi juga jadi sorotan.

Foto pernikahan Ahok dan Puput ini merupakan hasil karya FD Photography yang diunggah ke Instagram pada pada Senin (21/10/2019).

Baca: Penampakan Terkini Rey Utami, Pablo Benua & Galih Ginanjar Setelah 3 Bulan di Penjara, Pindah Rutan?

Baca: Jika Rafathar Tanya Soal Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad Bakal Jelaskan Ini ke Putra Nagita Slavina Itu

Baca: Perpisahan Irish Bella & Ammar Zoni dalam Bintangi Sinetron Ditolak Eks Ranty Maria, Ini Alasannya

Baca: Berkah Pisah dari Krisdayanti Diungkap Anang Usai Suami Ashanty Itu Dengar Lagu Ibu Aurel Hermansyah

Kemudian akun Instagram @basukibtp, mengunggah ulang foto tersebut beberapa jam kemudian.

Pria yang sekarang lebih suka dipanggil BTP ini tampak memakai beskap, baju adat Jawa berwarna hitam. Ia juga memakai jarit dan blangkon.

Sementara istri Ahok, Puput Nastiti Devi mengenakan kebaya putih dan jarit warna cokelat. Tampak cincin melingkar di jari manisnya.

Hal yang menjadi sorotan warganet adalah tanggal pemotretan foto tersebut.

"This Wedding photoshoot was taken on January 25, 2019. Bapak Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dan Ibu Puput Nastiti Devi," tulis FD Photography dalam Instagram @fdphotography90.

Foto ini juga diunggah Ahok dengan caption yang melampirkan tanggal pemotretannya.