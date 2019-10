BERLANGSUNG! Live Streaming TVRI Perempatfinal French Open 2019, Ginting vs Momota, Marcus/Kevin!

Live Streaming UseeTV akan menayangkan babak perempatfinal French Open 2019 (Prancis Terbuka 2019) hari ini yang siaran langsung TVRI dan live streaming tv online Youtube BWF (VPN) saat ini sedang berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, laga perempatfinal via Live Streaming French Open 2019 (Prancis Terbuka 2019) akan berlangsung hari ini Jumat (25/10/2019) di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Prancis via live streaming TVRI. Anthony Ginting vs Kento Momota dan Marcus/Kevin Main.

Menurut jadwal, siaran langsung TVRI akan dimulai pada hari ini, mulai pukul 18.45 WIB (lihat tabel lengkap pertandingan via Live Streaming Prancis Open 2019 hari ini) serta Live Streaming TVRI dan Live Streaming UseeTV.

Live Streaming French Open 2019 dapat pula diakses di website penyedia streaming badminton di antaranya live streaming tv online Youtube BWF mulai babak perempatfinal (menggunakan VPN). Anthony Ginting vs Kento Momota dan Marcus/Kevin Main.

Perjuangan lima wakil Indonesia di babak perempatfinal French Open 2019 untuk memperebutkan tiket semifinal dipastikan tidak akan mudah.

Pasalnya, seluruh wakil Indonesia yang tersisa diharuskan mampu mengatasi perlawanan dari para unggulan turnamen untuk bisa melaju ke babak selanjutnya.

Sektor tunggal putra merupakan yang paling banyak menyumbang amunisi dengan masih menyisakan tiga wakil, yakni Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Shesar Hiren Rhustavito, dilansir Bpost Online dari Bolasport.

Lawan kuat akan langsung dihadapi oleh Jonatan, yaitu finalis Kejuaraan Dunia BWF 2019, Anders Antonsen.

Pada pertemuan terakhir di ajang Japan Open 2019, Jonatan memang memetik kemenangan dari wakil Denmark tersebut.