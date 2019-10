Link MNCTV! Live Streaming MNC TV Timnas Futsal Indonesia vs Myanmar Piala AFF Futsal 2019

Link live streaming mnc tv duel Timnas Indonesia vs Myanmar di laga Semifinal Piala AFF Futsal 2019 sesaat lagi akan sedang berlangsung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Timnas futsal Indonesia vs Myanmar semifinal Piala AFF Futsal 2019 yang tersaji pada Jumat (25/10/2019) via Siaran Langsung MNCTV dan Live Streaming tv online dan akan sedang berlangsung via Live streaming mnctv.

Link live streaming MNC TV Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AFF Futsal 2019 dapat diakses pada bagian berita.

Siaran langsung MNCTV & live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Myanmar di Piala AFF Futsal 2019 ada di Live Streaming MNCTV dan live streaming tv online aplikasi RCTI+ mulai pukul 17.00 WIB, seperti yang banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram MNCTV.

Laga Semifinal Piala AFF Futsal 2019, Jumat (25/10/2019) akan menyajikan Timnas futsal Indonesia vs Myanmar via live streaming MNC TV, Jumat (25/10/2019).

Timnas Indonesia melawan Myanmar di babak semifinal Piala AFF Futsal 2019 dijadwalkan pukul 17.00 WIB dan disiarkan langsung MNCTV dari Pho Tho Indoor, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Timnas Futsal Indonesia maju ke semifinal Piala AFF Futsal 2019 setelah menjadi juara Grup B mengungguli Vietnam, tuan rumah yang hanya mampu menjadi runner-up.

Pada matchday pertama Grup B, Indonesia menang atas Malaysia dengan skor 3-2.

Kemudian imbang tanpa gol lawan tuan rumah Vietnam.