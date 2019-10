Sosok Betsalelf, Pria Bule yang Lamar Nikita Mirzani, Sebanding dengan Dipo Latief dan Sajad Ukra?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah sosok Betsalelf, pria bule yang melamar Nikita Mirzani. Apakah sebanding Dipo Latief, Sajad Ukra atau Vicky Nitinegoro?

Ya, baru 2 bulan menyandang status janda Dipo Latief, Nikita Mirzani malah dilamar kekasih bulenya, Betsalelf.

Kebahagiaan Nikita Mirzani ketika dilamar sang kekasih ini pun dibagikan Nyai di laman Instagram pribadinya, Selasa (29/10/2019).

Bahkan, ketika sang kekasih bule melamarnya, anak kedua Nikita Mirzani pun turut menyaksikan.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari akun @nikitamirzanimawardi_17, terlihat Nikita Mirzani dan sang kekasih sedang mengobrol asyik penuh tawa.

Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi serius ketika sang kekasih memegang erat tangan Nikita Mirzani.

"It's a good time, and i would like to ask you this (Ini waktu yang bagus dan aku ingin menanyakan ini)," ujar Betsalelf.

Setelah itu, tiba-tiba sang kekasih mengeluarkan kotak hitam berisi cincin dari saku celananya.

Bastleal pun berlutut meminta apakah Nikita Mirzani mau menikah dengannya.

"Would you like to marry me? (Mau gak kamu nikah denganku?)," tanya Betsalelf.