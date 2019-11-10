Kualifikasi Piala Asia U19 2020
Skor 1-1! Hasil Timnas U-19 Indonesia vs Korut, Bagus Kahfi Cetak Gol, Link MolaTV & TV Online RCTI
Skor 1-1! Hasil Timnas U-19 Indonesia vs Korut, Bagus Kahfi Cetak Gol, Link MolaTV & TV Online RCTI
Jelang hasil akhir babak kedua duel Timnas Indonesia U-19 Vs Korut di Live Streaming Mola TV dan siaran langsung RCTI serta dan Live Streaming TV Online Metube.id dalam Kualifikasi Piala Asia U-19 2020.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Skor 1-1 babak kedua jelang hasil akhir berakhir! Live Streaming MolaTV di www.mola.tv serta Live Streaming RCTI menayangkan laga Live Streaming Timnas U-19 Indonesia Vs Hongkong di Kualifikasi Piala Asia U-19 2020 dijadwalkan dapat diakses pada Minggu (10/11/2019).
Siaran Langsung RCTI dan Live streaming Mola TV Timnas Indonesia U-19 Vs Hongkong dapat diakses via live streaming tv online Mola Polytron Matrix atau Mola Polytron streaming, serta melalui website www.mola.tv (gratis). Kim Kwang Chong (41') dan Bagus Kahfi (60')
Link Live streaming Timnas U-19 Indonesia Vs Hongkong juga dapat diakses di live streaming MolaTV dan Live Streaming RCTI di laman metube.id mulai pukul 19.00 Wib.
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Skor 1-1 Timnas U-19 Indonesia vs Korut dicetak oleh Kim Kwang Chong (41') dan Bagus Kahfi (60') dalam Kualifikasi Piala AFC U-19 2020 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Minggu (10/11/2019).
Sempat tertinggal 0-1 di babak pertama, Bagus Kahfi berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua menjadi 1-1.
Bermain di depan pendukung sendiri, permainan menyerang langsung ditunjukkan timnas U-19 Indonesia di awal babak pertama.
Timnas Indonesia baru berhasil menciptakan peluang pertama pada menit 5 melalui aksi Serdy Ephy Fano.
Sepakan keras di dalam kotak penalti Korea Utara mengarah ke gawang, namun masih bisa diantisipasi kiper Sin Kwang Guk.
5 menit berselang, Indonesia kembali menciptakan peluang kali ini melalui Beckham Putra.
Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Korea Utar
Hasil Akhir
Live Streaming TV Online
siaran langsung RCTI
Live Streaming RCTI
Timnas U-19 Indonesia vs Korut
Babak Kedua
Bagus Kahfi
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