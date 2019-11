Cuma Rp 10 Ribuan, Warung Kang Mas Sajikan Menu Komplit‎, Ini Menu Serba Ayam Lainnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Sebagai kota kabupaten yang banyak terdapat warung, makin banyak pula pilihan tempat makan di Kota Kandangan, Hulu Sungai Selatan.

Nah, bagi yang ingin hidup hemat tanpa mengabaikan kebutuhan gizi, salah satu warung alternatif dengan prinsip low budget adalah warung Kang Mas.

Warung ini menyajikan menu lebih beragam, dengan kisaran harga Rp 10 ribu hingga Rp 14 Ribu per porsi.

Warung Kang Mas terletak masih satu jejer di pinggir jalan dengan Warung Madya, jalan Pahlawan, Kandangan.

Adapun menu pilihannya, untuk harga Rp 12 ribu per porsi terdiri ayam gepuk, nasi ayam lalapan, mie ayam telur, mie goreng telur serta bakso.

Sedangkan harga Rp 14 ribu per porsi, terdiri menu nasi goreng plus ayam, nasi mawut plus ayam, dan mie goreng ayam. Sedangkan mie goreng plus telur hanya dibanderol Rp 10 ribu per porsi.

Tiap menu nasi putih disajikan Komplit dengan sayur lalapan, plus tahu dan tempe. Menurut pemilik warungnya, dengan mengenakan tarif murah dan ditulis secara transparan tersebut, diharapkan pengunjung tak ragu mampir ke warungnya.

"Prinsip kami, biar untungnya tipis, tapi laku dan punya banyak pelanggan,itu sudah cukup daripada mahal tapi tak ada yang mau mampir,"katanya.

Nasi ayam lalapan, salah satu menu di warung Kang Mas, Jalan Pahlawan, Kandangan. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Terbukti, dengan tarif bersahabat tersebut warung Kang Mas tetap eksis dan tiap hari tak pernah sepi dari kunjungan pembeli maupun pelanggannya.

Ayam Geprek Fajar