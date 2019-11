Luna Maya Akhirnya Berani Ungkit Perpisahannya dengan Reino Barack, Eks Ariel Sebut Mertua Syahrini

BANJARMASINPOST.CO.ID -Luna Maya Akhirnya Berani Ungkit Perpisahannya dengan Reino Barack, Eks Ariel NOAH Sebut Mertua Syahrini

Setelah sekian lama, akhirnya mantan kekasih Ariel NOAH, Luna Maya mengungkap kembali kisah Perpisahannya dengan dengan Reino Barack yang saat ini menikahi Syahrini.

Diketahui, sebelum menikahi Syahrini, Reino Barack dan Luna Maya menjalin kisah percintaan.

Namun setelah Reino Barack dan Syahrini menikah, Luna Maya tampak sudah move on dan tidak terlalu mengurusi urusan pasangan itu. Terbaru, eks Ariel NOAH itu mengungkap semuanya.

• Komentar Roger Danuarta di Postingan Cut Meyriska Disorot Pasca Heboh Ciuman di Muka Umum, Romantis!

• Sosok yang Santet Barbie Kumalasari Dibongkar Mbah Mijan, Ketakutan Teman Ruben Onsu Terungkap

• Balasan Seteru Mulan Jameela Saat Fadli Zon Ungkit Kasus Ahmad Dhani di Depan Fadjroel Rachman

"Sebenarnya nothing happen sih. Dari awal kami sudah tahu, susahlah. Dari awal memang ada kendala besar dari pihak keluarga. Everybody know. Enggak disetujui," ucap Luna.

"Saya enggak akan bohong, maksudnya dengan apa yang terjadi sama aku di masa lalu. Dari awal gue juga sudah bilang, enggak akan mudah dengan siapa pun gue. Jadi gue tuh udah tahu, this going to happen," tambahnya.

Namun, Luna tak menyalahkan siapa-siapa. Ia menghormati pemikiran orangtua Reino yang pasti menginginkan yang terbaik buat putra mereka.

"Sebenarnya enggak salah siapa-siapa selain saya diri sendiri. Tapi menurut gue, namanya orangtua selalu pengin yang terbaik buat anaknya. It's not wrong. I do respect pemikiran seperti itu. Makanya ya cukup sedih sih," ujar Luna.

Luna mengatakan, setiap keluarga atau orangtua pasti punya pemikiran yang berbeda-beda dan dia menghargai itu.

"Kalau dari gue kan my parents itu jarang banget kayak... kasih input, iya, tapi yang jangan sama ini sama itu, agak jarang. Karena in the end yang akan bersama orang itu ya it's going to be you," kata Luna.