ASFC U18 2019
SKOR 1-1! Live Streaming TV Online Timnas U-18 Indonesia vs Korsel di ASFC U18 2019, Link Menoreh TV
SKOR 1-1! Live Streaming TV Online Timnas U-18 Indonesia vs Korsel di ASFC U-18 2019, Link Menoreh TV
Skor sementara hingga babak pertama berakhir dan babak kedua baru mulai adalah 1-1! Link Live Streaming Youtube Menoreh TV yang akan menayangkan laga Timnas U-18 Indonesia vs Korsel ( Timnas U-18 Indonesia vs Korea Selatan )di perebutan juara 3 ASFC U-18 2019 dan saat ini sedang berlangsung.
BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Korea Selatan ( Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Korsel ) perebutan juara 3 47th Asian School Football Championship U-18 2019 ( ASFC U-18 2019 ) via Live Streaming TV Online.
Laga Timnas U-18 Indonesia vs Korsel ( Timnas U-18 Indonesia vs Korea Selatan )di perebutan juara 3 ASFC U-18 2019 yang berlangsung di Stadion Batakan Kalimantan Timur itu akan disiarkan lewat Live Streaming Youtube Menoreh TV mulai pukul 12.00 WIB.
Live Streaming Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Korea Selatan ( Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Korsel )akan tersaji lewat Live Streaming TV Online YouTube Menoreh TV, Sabtu (23/11/2019).
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Di babak pertama, untuk sementara Timnas Pelajar Indonesia U-18 unggul 1-0 atas Korea Selatan.
Pada partai sebelumnya, Timnas pelajar U-18 Indonesia gagal melaju ke babak final di ajang Asian School Football U-18 Championship (ASFC) Kegagalan itu diterima timnas pelajar U-18 Indonesia setelah kalah dari Malaysia.
Bertanding di Stadion Batakan, Jumat (22/11/2019), Timnas Pelajar U-18 Indonesia kalah 3-5 lewat drama adu penalti. Pemenang harus dientukan lewat adu tos-tosan setelah pada waktu normal kedua tim bermain imbang 1-1.
Asa Indonesia masuk final pun kandas, sementara Malaysia berhak melenggang ke partai puncak. Indonesia masih akan memperebutkan peringkat ketiga melawan Korea Selatan Sementara Malaysia akan menantang Thailand di partai final.
Dilansir dari BolaSport, Timnas pelajar U-18 Indonesia mendapat hasil negatif kala melawan Malaysia di semifinal 47th Asian Schools Football Championship (ASFC).
Live Streaming Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Ko
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Asian School Football Championship U-18 2019
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Timnas Pelajar Indonesia U-18 vs Korsel
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|BERLANGSUNG! LINK Live Streaming Youtube Menoreh TV Timnas Pelajar Indonesia vs Korsel Skor 1-0
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