LIVE TVOne? Link Live Streaming Mola TV Tinju Dunia Deontay Wilder Vs Luis Ortiz via TV Online

Ada Siaran Langsung TVone? Link Live Streaming Mola TV tinju dunia Wilder vs Luiz Ortiz perebutan WBC Heavyweight Champion ( Kelas Berat versi WBC ) via Live Streaming TV Online www.mola.tv disajikan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung Deontay Wilder Vs Luis Ortiz ( Wilder vs Ortiz ) tersaji di Kelas Berat versi WBC via Live Streaming MolaTV pada Minggu (23/11/2019) pagi. Ingat pertarungan ini juga tak Live Streaming TV One.

Siaran langsung atau Live Streaming Deontay Wilder Vs Luis Ortiz dijadwalkan tayang di laman www.molatv.com mulai pukul 09.00 WIB.

Selain di Live Streaming MolaTV, pertandingan tinju dunia yang tayang via Live Streaming Deontay Wilder Vs Luis Ortiz juga disiarkan TVOne atapun secara Live Streaming TV One?

• Berlangsung! Link Mola TV Live Streaming Tinju Dunia Wilder vs Ortiz Tak Live TV Online TV One

Ya, untuk kedua kalinya dalam tahun ini, Deontay Wilder beradu jotos versus Luis Ortiz.

Pertarungan ulang (rematch) Deontay Wilder Vs Luis Ortiz part 2 dipanggungkan di MGM Arena, Sabtu (23/11/2019) malam waktu AS atau Minggu (24/11/2019) pagi WIB.

Pada pertarungan pertama, Deontay Wilder mampu menjatuhkan petinju kelahiran Kuba, Luis Ortiz.

Namun kemenangan petinju berjuluk 'The Bronze Bomber' sedikit ada faktor keberuntungan karena ia sempat sempoyongan akibat serangan bertubi-tubi dari Luis Ortiz.

Dari situasi itulah, petinju kidal Luis Ortiz meminta tarung ulang.

Mampukah 'King Kong' membalas kekalahan atas Deontay Wilder?