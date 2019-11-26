SEA Games 2019
Klasemen Sepakbola SEA Games 2019 Usai Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, Skor Akhir 2-0
Klasemen Sepakbola SEA Games 2019 Usai Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, Skor Akhir 2-0
Hasil Akhir atau Skor Akhir Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di babak kedua adalah 2-0, Cek Klasemen Sepakbola SEA Games 2019
BANJARMASINPOST.CO.ID - Dengan Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di adalah 2-0, maka Indonesia menempati peringkat 2 Klasemen Sepakbola SEA Games 2019
Skor Akhir 2-0 Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di SEA Games 2019, dicetak Egy Maulana Vikri (3') dan Osvaldo Haay (86') pada Selasa (26/11/2019).
Timnas U-23 Indonesia vs Thailand bisa ditonton via Siaran Langsung TVRI & Siaran Langsung RCTI dari Stadion Rizal Memorium, Filipina.
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Indonesia langsung menekan pertahanan Thailand sejak peluit tanda babak pertama dibunyikan.
Peluang pertama diperoleh melalui Saddil Ramdani melakukan pergerakan dari sisi sayap kiri.
Saddil melepaskan umpan yang langsung dipotong oleh pemain belakang Thailand dan menghasilkan tendangan penjuru.
Tidak butuh waktu lama, tepatnya pada menit ke-3 Timnas U-23 Indonesia langsung unggul berkat gol yang dicetak Egy Maulana Vikri.
Egy memanfaatkan kemelut di depan gawang setelah bola hasil umpan Syahrian Abimanyu diperebutkan barisan pertahanan Thailand dan para pemain Indonesia.
Skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia.
Klasemen Sepakbola SEA Games 2019
Hasil Akhir
Timnas U-23 Indonesia vs Thailand
Skor Akhir
SEA Games 2019
Egy Maulana Vikri
Osvaldo Haay
|SKOR 2-0! Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di SEA Games 2019, Live Streaming RCTI, TVRI
|Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Thailand SEA Games 2019, Skor 1-0 Babak Pertama, Live TVRI & RCTI
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