Terlibat Lakalantas dengan Truk Hino dan Grand Max, Kaki Pengendara Motor Ini Sampai Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di ruas Jalan Antasansenor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu (30/11/2019) sore.

Beberapa kendaraan bermotor saling berbenturan secara keras. Akibatnya, satu dari empat orang pengendara mengalami luka yang cukup memiriskan yakni patah tulang kaki kanan hingga terlipat ke atas.

Remaja belasan tahun itu mengerang kesakitan menahan rasa sakit yang tak terkira. Beruntung dalam waktu tak terlalu lama datang relawan dan langaung melakukan evakuasi.

"Korban luka patah kaki itu atas nama Muhammad Fahmi (17), warga Antasansenor," sebut Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo SIK MH melalui Kasat Lantas AKP Indra Agung Perdana Putra SIK.

Ia menuturkan laka lantas tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 Wita. Tempat kejadian yakni di Jalan A Yani Km 42 Desa Antasansenor Kecamatan Martapura Timur.

Kendaraan bermotor yang terlibat dalam insiden itu yakni sepeda motor Honda Beat street DA 6078 BDD. Lalu, mobil Daihatsu Gran Max pick up DA 8563 PO, dan mobil Hino Truck box DA 8461 BL

Akibat laka lantas itu, pengendara sepeda motor Honda Beat Street DA 6078 BDD yakni Muhammad Fahmi 17 (laki-laki, pelajar) mengalami patah pada kaki kanan. Juga terluka pada mata kanan kiri bengkak.

Lalu, pengemudi Mobil Daihatsu Gran Max pick up DA 8563 PO yakni Ahmad Assari (26) warga Jalan Trikora Kompleks Kencana III Blok C No 02 RT 036 RW 07 Kelurahab Seibesar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Pekerja swasta ini mengalami luka pada dahi lecet dan tangan kanan lecet.

Korban lainnya, penumpang mobil Daihatsu Gran Max pick up DA 8563 PO yaitu Edi Pansyah (24). Waega Kompleks Permata hijau asri Blok B 02 Kelurahan Seibesar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, ini mengalami luka lecet pada mulut.

Berikutnya pengemudi mobil Hino Truck box DA 8461 BL atas nama Hasanudin (41) waega Jalan Sriwijaya Indah blok C RT 02 RW 01 Kelurahan Landasanulin Utara, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru, mengalami luka lecet pada tangan kiri, dahi, dan pipi kanan.