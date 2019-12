Ada Menu Angkringan Khas Roditha Sambut Tahun Baru 2020

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak terasa pisah sambut tahun baru semakin dekat. Nah, bila kebingungan menyambut tahun baru, datang saja ke Hotel Rodhita Banjarmasin.

"Perayaan malam tahun baru kami mengambil tema Country Night Party. Acara ini kami adakan di outdoor parkiran hotel, kami juga menawarkan paket angkringan ," kata Efi Naysila, Asisten Sales Manager Hotel Rodhita Banjarmasin, Jumat (6/12/2019).

Di Angkringan ini, lanjut dia, menyediakan menu-menu angkringan khas Roditha dengan pengambilan paket yaitu Rp 250.000 – Rp 300.000 per paket atau 1 meja untuk 4 orang.

"Malam tahun baru kami menampilkan Noztha Band, DJ Dian perform finalis DJ Hunt National 2019, juga ada fashion show dan dance dari RDP Agency," tandasnya.

Bagi yang ingin reservasi kamar atau meja angkringan di Hotel Roditha Banjarmasin bisa langsung menghubungi Marketing di nomor 0812.513.8079.

"Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami Stay With Us Fell More Than At Home," papar Efi.

Roditha Banjarmasin merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang berlokasi di tengah-tengah kota Banjarmasin tepatnya di Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin dan berlokasi sangat strategis ditengah-tengah kota Banjarmasin. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)