Indonesia vs Vietnam! Jadwal Final & Hasil Akhir Timnas U-23 Vietnam vs Kamboja, Skor Akhir 4-0

Jadwal Final SEA Games 2019 cabang sepakbola Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam dapat disaksikan via Siaran Langsung RCTI. di laga sebelumnya Hasil Akhir Timnas U-23 Vietnam vs Kamboja, Skor Akhir 4-0

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Final Sepakbola SEA Games tersaji pada Selasa, 10 Desember 2019. Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam diprediksi akan dihelat, pasalnya hingga berita ini diturunkan, Hasil Akhir Timnas U-23 Vietnam vs Kamboja unggul dengan Skor Akhir 4-0 di babak kedua pada Semifinal SEA Games 2019, Sabtu (7/12/2019) malam.

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam di Final SEA Games 2019 dapat disaksikan via siaran langsung RCTI.

Link Live streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam di Final Sepakbola SEA Games 2019 dapat diakses di website TV Online RCTI+

Laga Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam dijadwalkan disiarkan langsung dari Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina mulai pukul 19.00 WIB.

Sedangkan jadwal perebutan Juara 3 SEA Games 2019 atau perebutan medali perunggu pukul 15.00 WIB.

Pelatih Timnas U-23 Indonesia, Indra Sjafri pun buka suara terkait calon lawannya di Final SEA Games 2019.

"Pertama saya tak mau takabur karena manusia tak boleh melawan takdir," kata Indra Sjafri seusai laga kontra timnas U-22 Myanmar.

"Siapapun di final akan saya hadapi, Indonesia siap siapapun lawannya. Tetapi sebentar lagi Vietnam mau main, banyak berdoa saja," ujar Indra Sjafri yang dikutip dari Bolasport.com.

Bagi Indra Sjafri, sepak bola di Asia Tenggara sudah jauh berkembang dibanding periode-periode sebelumnya.