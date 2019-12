Iri Ashanty pada Keluarga Artis Ini Terungkap, 'Ibu' Aurel Protes Anang Hermansyah Tak Bisa Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rasa iri Ashanty pada keluarga artis Korea terungkap. Ibu sambung Aurel Hermansyah protes Anang Hermansyah yang tak bisa lakukan ini.

Berlibur ke Korea Selatan, pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke rumah salah seorang artis terkenal.

Artis terkenal Korea Selatan yang dikunjungi keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty ini adalah Lee Beom Soo dan istrinya, Lee Yoon Jin.

Mengutip berita Tribun Bogor, Kamis (19/12/2019) Lee Beom Soo adalah aktor yang bermain di drama korea seperti Prime Minister bersama Yoona SNSD.

• Tak Malu, Rezky Adhitya Lakukan Ini pada Citra Kirana dalam Kereta, Ciki: Apa Ini Pegang-pegang

• Malam Pertama Vanessa Angel Disinggung, Mantan Bibi Ardiansyah Malah Begini pada Ichsan Munthe

• Kekhawatiran Ruben Onsu Seusai Video Betrand Peto & Sarwendah Viral, Rekan Ayu Ting Ting Ungkap Ini

Namun yang membuatnya lebih terkenal adalah Lee Beom Soo ini pernah main di reality show ' The Return of Superman' di tahun 2016-2017.

Di acara The Return of Superman, Lee Beom Soo harus menjadi menjadi ayah menggantikan tugas sang istri menjaga dua anaknya, So Eul dan Da Eul atau yang berjulukan SoDa Siblings.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube The Hermansyah A6, Rabu (18/12/2019), Anang Hermansyah, Ashanty dan Aurel datang ke rumah Lee Beom Soo pada malam hari.

Mereka pun disambut oleh istrinya Lee Beom Soo dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Anang Hermansyah pun kaget melihat istri aktor terkenal Korea Selatan bisa bahasa Indonesia.

Kepada Anang dan Ashanty, istri Lee Beom Soo ini mengaku pernah tinggal di Jakarta selama 10 tahun.