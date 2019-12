BERLANGSUNG Live Streaming OChannel Al Hilal vs Monterrey! Live Streaming SCTV Liverpool vs Flamengo

Jelang laga Liverpool vs Flamengo pada babak Final Piala Dunia Klub di Stadion Internasional Khalifa via Live Streaming SCTV dari Doha, Qatar, pada Sabtu (21/12/2019) atau Minggu (22/12/2019) dini hari WIB digelar perebutan juara 3 via Live Streaming Al Hilal vs Monterrey saat ini Sedang Berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Jelang laga via Live Streaming Liverpool vs Flamengo yang akan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online, digelar laga perebutan juara 3 Piala Dunia antarklub 2019 antara Al Hilal vs Monterrey pukul 21.30 Wib namun via Live Streaming OChannel.

Pertandingan di Live Streaming Al Hilal vs Monterrey pada perebutan juara 3 Piala Dunia antarklub akan disiarkan langsung OChannel. Beda dengan Liverpool vs Flamengo yang bisa diakses via Live Streaming SCTV.

Live Streaming OChannel Laga Al Hilal vs Monterrey jelang duel Live Streaming Liverpool vs Flamengo dapat disaksikan di Live Streaming TV Online Vidio.com.

Sebelumnya di babak semifinal, Monterrey harus takluk atas sang juara Liga Champions Eropa musim 2018-2019.

Klub Meksiko, Monterrey, takluk di semifinal dengan skor 2-1. Mereka kalah akibat gol Roberto Firmino di injury time sehingga harus mengubur impian untuk berlaga di Final Final Club World Cup Qatar 2019.

Sementara lawan mereka, klub asal Arab Saudi, Al Hilal kalah melawan sang juara Copa Libertadores 2019, Flamengo dengan skor 1-3.

Rekor Buruk Liverpool di Piala Dunia Antarklub

Liverpool selalu kalah dalam tiga penampilan mereka di ajang ini, termasuk ketika tumbang 0-3 dari Flamengo, lawan mereka nanti, pada tahun 1981.

Penampilan terakhir Liverpool di final Piala Dunia Klub FIFA adalah kala menyerah 0-1 dari Sao Paulo pada 2005.

Juergen Klopp pun menyamai laga nanti dengan salah satu pencapaian terbesar umat manusia.

