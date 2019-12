SESAAT LAGI Live Mola TV! Live Streaming Man City vs Leicester Liga Inggris, Tak Live TV Online TVRI

Live Streaming Manchester City vs Leicester City di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI

Manchester City akan menjamu Leicester City di Stadion Etihad pada laga pekan ke-18 Premier League, Sabtu (21/12/2019). Andai meraih kemenangan pada laga ini, City berpeluang menempel The Foxes.

Saat ini, The Citizens berada di peringkat ketiga klasemen sementara Premier League dengan nilai 35. Man City tertinggal empat poin dari Leicester City yang menghuni posisi kedua.

Jika menang, Manchester City akan memangkas jarak dengan Leicester menjadi satu poin. Lantas, mampukah pasukan Pep Guardiola itu melakukannya?

City dan Leicester sama-sama baru memastikan lolos ke semifinal Piala Liga Inggris. Man City menyingkirkan Oxford United dengan kemenangan 3-1 melalui satu gol Joao Cancelo dan brace Raheem Sterling.

Sementara itu, anak-anak asuh Brendan Rodgers itu harus berjuang keras untuk mengeliminasi Everton melalui adu penalti.

Manchester City selalu menang dan selalu menyarangkan minimal tiga gol ke gawang lawan-lawannya dalam tiga laga terakhir di semua ajang. Mereka berturut-turut menghajar Dinamo Zagreb 4-1, Arsenal 3-0, dan Oxford 3-0.