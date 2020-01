BANJARMASINPOST.CO.ID - Video Syur Jihyo TWICE & Hubungan dengan Kang Daniel Jadi Isu, Teman Jung Joon Young Frustasi?

Rumor Video Syur sempat terjadi pada Jihyo Twice dan Jung Joon Young. Selain itu, Jihyo juga sempat dikabarkan jadi teman dekat Kang Daniel.

Jihyo TWICE belum lama ini menjadi bahan pembincangan hangat setelah mencurahkan rasa frustrasinya dalam postingan panjang. Termasuk mengenai kabar Video Syur

Lewat halaman beranda fanclub resmi TWICE, Jihyo TWICE memberikan penjelasan secara langsung terkait rumor yang melibatkannya. Sebelumnya, Jihyo TWICE dikabarkan terlibat dalam skandal Video Syur Jung Joon Young.

Ada yang mengatakan Jihyo termasuk di antara korban video seks yang disebarkan Jung Joon Yoong di grup chat.

Mengingat rumor itu, ia mengaku mulai merasa ketakutan untuk bertemu orang.

"Pada bulan Maret tahun lalu, nama saya muncul karena rumor yang tidak masuk akal."

"Saya merasa ketakutan untuk berhadapan langsung dengan orang lain sejak saat itu," ungkapnya.

Ia lantas menjelaskan alasannya menangis bandara, tak lama setelah rumor tersebut beredar.

"Alasan kenapa saya menangis di bandara pun, karena saya merasa takut dan khawatir atas orang-orang yang memotret, melihat, berteriak kepada saya dan hal-hal seperti itu. "