BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan Terindah Natasha Wilona antara Verrell Bramasta atau Stefan William? Ini Jawaban Natasha

Ya, Artis muda Natasha Wilona pernah dekat dengan Verrell Bramasta dan Stefan William.

Saat Natasha Wilona tengah berpacaran dengan Stefan William, keduanya sempat dielu-elukan sebagai pasangan paling romantis.

Setelah putus Natasha Wilona kemudian juga sempat dekat dengan Verrell Bramasta.

Dalam sebuah waancara Boy William lantas menanyakan siapakah mantan terindahnya, dari dua laki-laki tersebut.

• Respon Tak Terduga Raffi Ahmad Lihat Nagita Slavina Berdarah & Kesakitan, Ayah Rafathar Malah Begini

• Foto Kecantikan 2 Anak Mulan Jameela yang Dibagikan Ahmad Dhani, Safeea & Tiara Savitri Jadi Sorotan

• Pablo Benua & Rey Utami Masuk Pesantren Jadi Keinginan Jika Bebas, Rekan Galih Ginanjar Jelaskan Ini

Ia menanyakan hal itu dalam sebuah video Youtube Boy William yang diunggah pada Rabu (22/01).

"Who was the better ex, Stefan William atau Verrell Bramasta?" tanya Boy.

Mendengar pertanyaan itu, Wilona tampak terkejut. Ia pun tidak secara gamblang menyebutkan siapakah mantan terindahnya.

"Aduh siapa ya, aku bingung nih," kata Wilona.

"Kok mantan aku cuma dua sih, harusnya aku nambahin banyakan ya, jadi milihnya nggak cuma dua," ucap Wilona menambahkan.