Live NET TV ! Link Streaming Online Free Fire Final Piala Presiden Esports 2020 Cek Youtube IESPL_ID

SEDANG BERLANGSUNG! Live Video Streaming Free Fire Grand Final Piala Presiden Esports 2020 di Youtube IESPL_ID dan Live Streaming NET TV



BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Babak Final Piala Presiden Esports 2020 hari ke-2 yang disiarkan langsung dari Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan pada Minggu (2/2/2020).

Live Streaming Grand Final Piala Presiden Esports 2020 tersaji di Youtube IESPL_ID.

Link Live Streaming Esports Grand Final Piala Presiden 2020 tersaji di bagian berita.

Dua game dari best of seven di babak grand final sedang berlangsung. Laga ini akan menjadi penentuan, siapa yang akan meraih trofi Piala Presiden eSports 2020.

Ajang Piala Presiden Esports (PPE) 2020 mengalami peningkatan dari jumlah penonton dibandingkan edisi pertama. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Panitia PPE 2020 sekaligus Co-Founder Indonesia Esports Premier League, Giring Ganesha.

Menurut Giring ekosistem esports di Indonesia setiap tahun semakin berkembang sehingga berdampak langsing kepada ajanag PPE 2020.

"Tahun ini penonton luar biasa. Anda bisa lihat keramaian di hari pertama grand final, Sabtu (1/2/2020), penonton sudah sangat ramai dibanding tahun lalu," kata Giring di lokasi Grand Final PPE 2020, ICE BSD yang dikutip dari Kompas.com.

"Saya kaget lihat euforia penonton di awal hari pertama. Gim yang dilombakan adalah fruit dart dari Mobile Premier League (MPL) dan ternyata banyak penggemarnya. Ini bukti esports berkembang," kata Giring menambahkan.

Sama seperti tahun lalu, seluruh pertandingan Grand Final Piala Presiden Esports 2020 bisa disaksikan lewat layanan live streaming.